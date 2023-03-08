中國金融監管體系出現重磅變革。7日大陸進行國務院機構改革方案的說明，提出包含組建國家金融監督管理總局、不保留銀保監會；推進央行分支機構改革等多項改變，「一行兩會」時代宣告落幕。大陸專家分析，本次調整後，除證券業之外的金融業監管職責將全部集中至國家金融監督管理總局，整體調整能有效提升金融監管效率與避免監管空白等問題。

盤點7日所提出的機構改革方案，涉及金融面的包含將組建國家金融監督管理總局，同時不再保留銀保監會，並將人行對金控金融集團監管、金融消費者與證監會保護職責都畫入職權；深化地方金融監管體制改革；大陸證監會調整為國務院直屬機構；統籌推進中國人民銀行分支機構改革，以及完善國有金融資本管理體制等。

根據《北京商報》引述植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平認為，改由國家金融監督管理總局統一負責除證券業之外的金融業監管，能有效避免中央和地方、多個部門之間的多重監管或監管缺失問題，讓分工更為合理，大大提高金融監管效率。

而人行的分支機構改革，具體像是撤銷人行大區分行及分行營業管理部、總行直屬營業管理部和省會城市中心支行、在31個省（自治區、直轄市）設立省級分行等。對此，全國人大代表、清華大學五道口金融學院副院長田軒認為，按行政區劃設立分支機搆，有助打破過去政策傳導效率的體制機制阻礙，提升貨幣政策實效性，有利增強貨幣政策在宏觀調控執行中的精準性和針對性。

田軒表示，按照今年的改革方案，人行作為央行功能將進一步強化，通過剝離金控監管和金融消費者權益保護等非核心職責、完善分支機構改革，有助加快構建現代中央銀行制度。