羅智強今正式宣布，由王欣儀擔任競選總幹事。（羅智強提供／李奇叡台北傳真）

先前宣布爭取台北市大安區立委提名的前台北市議員羅智強，今宣布由大安文山區議員王欣儀擔任競選總幹事。羅表示，他五顧茅廬才成功打動王欣儀，非常感謝王願意跟他一起合作；王則說，雖背負很多選民的期待，但為了大局，她決定不參加這次的立委初選，成全羅智強、給他舞台。

王欣儀在大安文山區深耕20年，擔任五屆議員，是大安文山區最資深的女議員。除了羅智強、台北市議員鍾沛君、前國安會秘書長楊永明表態參戰，王欣儀原本也打算投入立委初選。

羅智強今正式宣布，由王欣儀擔任競選總幹事，他感動表示，真的很感謝王欣儀願意和他一起合作，走訪地方時，最常聽到的就是里長們對王的肯定，口碑都是讚不絕口。他透露，自己拜會過每一位非綠的選區議員，其中第一個想到的就是王欣儀，因為王的認真、專業、細心和貼心，得到的是長年累月的肯定，也因為深耕20年的關係，許多選民和里長都期待王欣儀參選本屆立委。

「她背負了許多責任和期許！」羅智強坦言，能讓「強欣」連線促成的關鍵因素，除了兩人不斷的交流意見，王欣儀也告訴他一件事，讓他很感動，便是羅當初願意成全桃園市長張善政並全力輔選，讓國民黨在桃園獲勝，那自己也要成全羅智強。

王欣儀則說，持續在地深耕經營服務了20多年，眾多的支持、鼓勵與期待，原本自然是打算參選，但她經過非常掙扎、煎熬的思考後，做出放下小我，以大局為重的決定，將與羅智強合作、協助他參選，放棄參加這屆的國民黨大安區立委初選。

王欣儀列出多項理由，包含藍軍現階段最大的目標，是要2024能政黨輪替、換黨執政，人民才能有安居樂業、和平穩定、孩子不用上戰場的機會。而羅智強是藍軍內少數擁有強大空戰能力、能與民進黨抗衡的戰將。

王欣儀表示，羅智強去桃園選市長無法獲得初選、民調機會後，仍大力支持輔選張善政，成功幫忙贏回桃園市執政權，這是戰功。所以現在羅既然已確定選擇回到大安區參選立委，就是背水一戰、關係到他的政治生涯能不能延續，眼前必須讓他能有職務、舞台，「藍軍重回執政這一戰，不能缺少他的空戰奧援！將監督民進黨的力量極大化！」

王欣儀說，羅智強也是人，也有養家活口、養育子女，來自家庭的壓力，希望藉由兩人這次的互補合作，讓外界能看到，藍軍不是只會內鬥，不是家天下，也能夠協調整合，真正團結對外作戰。

王欣儀表示，她的俠女個性向來直來直往，從一開始的吐槽、到後來多次懇談與觀察後，發現羅智強在經歷許多挫折後應有所體悟改變，願意從一早送車勤跑地方行程，也願意放下身段深入基層，對於選區里長、民眾更擔憂地怕未來找不到人做事。

「有我在，大家不怕找不到人做事服務」王欣儀強調，未來不管地方、中央的建設服務，她都會敦促包辦、聯手服務，而羅智強也向她承諾，這屆立委會好好做，相信大家對羅打民進黨的戰力應該是無庸置疑。

王欣儀指出，這次自己犧牲參選幫助羅智強，擔其競選總幹事，而羅也將主動請纓，要擔任她未來選舉的競選總幹事，以「強欣戰力」，結合空戰陸戰，共同為國為民、為下一代的未來，注入「強欣針」。

楊永明也透過聲明表示，針對王欣儀擔任羅智強競選幹部，他會表達尊重。他指出，王欣儀是在地深耕議員，有基層實力，但政治聯盟的選舉策略不一定代表選票支持的移轉，台灣現在面對安全動盪的嚴峻挑戰，應該「少一些政治、多一些政策」，自己具有國家安全的專業與政務官經歷，相信民眾需要的是真正有專業且專心，有能力監督重大政策危機的立委。

楊永明表示，他一定會用更大的努力，更好的政策，爭取大安區選民支持。本周五也將舉辦「危老都更是國安議題」座談會，要以國安議題角度面對影響人民生命財產安全的危老都更，這是他面對人民需求與重大危機事件的高度與態度，也是戰力值的真正表現。