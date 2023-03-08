大陸外交部長秦剛7日出席兩會外長記者會，其中發表涉台言論。大陸國台辦旗下「中國台灣網」引述大陸學者指出，未來大陸會完善涉台法律規範體系，更注重依憲依法懲治「台獨」分裂勢力，依憲依法保護台海穩定，持續為兩岸和平統一創造空間。

中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津表示，根據大陸的《憲法》、《反分裂國家法》以及《國家安全法》等國內法，均從不同角度規定「國家絕不允許以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去」。

北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺認為，援引大陸國內法就是闡明「台灣問題屬於中國內政」的合法性，並指出「台獨分裂活動」的非法性。

上海東亞研究所助理所長包承柯指出，美國近期宣布售台軍火、允許「頑固台獨分子」訪美，都違背美國總統拜登「不支持台獨」的承諾，如果民進黨政府一味配合美國「以台制華」，只會加劇統一進程。

秦剛昨日表示：「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可跨越的紅線。」朱松嶺指出，中方重申這番話，是再次提醒美方要認識到台灣問題在中美關係中的分量，加大美台軍事互動、蓄意升高台海局勢，都可能引發中美關係大倒退，「希望美方能聽得懂這些警告。」

包承柯表示，美國打台灣牌既損害中美關係政治基礎，也自損美國利益。中國不接受美國肆意妄為的霸權行徑，所謂中美關係護欄，不能只設置在中方一邊，美國必須信守承諾奉行一個中國政策。

王英津認為，秦剛在提到台灣問題中的美國因素時，其嚴厲態度和堅決立場，可以說前所未有。對於有外媒稱蔡英文總統或在4月訪美並與眾議長麥卡錫碰面，王英津警告，此消息若屬實，必會嚴重挑釁一個中國原則，嚴重破壞台海和平穩定，也必將產生嚴重政治後果。