行政執行署嘉義分署昨7日舉行雲嘉地區不動產法拍，最後有4件拍定，其中最受注目的標當屬嘉義縣中埔鄉中華路原「佳祿保齡球館」3筆土地6500坪，底價1億7000萬元，其中2筆土地585坪最後以高於底價2成1116萬元賣出，買家笑說買到賺到！

中埔鄉「佳祿保齡球館」3筆土地共6500坪，底價1億7000萬元，其中2筆土地585坪最後以高於底價2成1116萬元賣出。（行政執行署嘉義分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「佳祿保齡球館」在80年代曾興盛一時，曾是中埔鄉著名地標，後來逐漸沒落，2009年起，李姓地主就因欠繳地價稅、房屋稅陸續被移送嘉義分署行政執行，歷年欠繳房屋稅及地價稅至目約275萬元，加上李姓地主除欠繳房地稅外，也積欠其他民間債權，土地建物之前經過多次法拍都以流標收場。

行政執行署嘉義分署昨7日舉行雲嘉地區不動產法拍，最後有4件拍定。（行政執行署嘉義分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

因李姓地主表示無力繳納欠稅，又沒有其他財產可供執行，嘉義分署決定重啟法拍程序，認為拍賣土地面積逾6500坪，且位在嘉白公路旁，臨近82線東西快速道路，交通十分便利，如拍賣出去，除了能解決李姓地主欠稅外，也能引進資金活化地方。

行政執行署嘉義分署昨7日舉行雲嘉地區不動產法拍，最後有4件拍定。（行政執行署嘉義分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

昨下午3點嘉義分署進行嘉義縣市不動產拍賣，呂姓代書受張姓買主委託以高於底價2成價格1116萬元買下「佳祿保齡球館」2筆共計585坪土地，呂姓代書笑逐顏開表示，目前房地產價格高漲，法拍價比市價便宜許多，買到賺到！嘉義執行署說，雖然本案最大一筆6000坪上億元土地無人投標，但昨是第1次拍賣，相信買家在之後減價拍賣時就會出手。

本月雲林地區法拍不動產有17件，嘉義縣市36件，拍賣不動產包括農地、建地及建物等。「佳祿保齡球館」除3筆土地還有10筆建物。除3筆土底價1億7000萬元；位於路邊的10筆鐵骨造建物底價465萬元，昨雲林及嘉義縣市不動產共4件拍定，分別是雲林虎尾鎮建地118萬餘元、北港鎮持分土地19萬餘元及佳祿保齡球館2筆建地共1116萬元，當日拍賣不動產後，國庫入帳達1254萬餘元。