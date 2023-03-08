聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周二在參議院銀行委員會表示，近來發布的數據相當強勁，如果未來的信息顯示有必要採取更強硬的措施，那麼聯準會在升息方面可能變得較為激進。

Rieder在周二出具的報告中表示，為了讓經濟減速，並讓通膨率回落至接近2%，我們認為這樣的可能性不低，即聯準會不得不把聯邦基金利率提高至6%，然後將利率維持在該水準較長的一段時間。

目前聯準會的政策利率升至介於4.50%～4.75%。

根據去年12月發布的點陣圖，央行決策官員們預期該基準利率將升至約5.1%到頂。現在投資人預期最終利率可能比這個預測值高出至少半個百分點。

高盛周二出具報告，將其最終利率預測調升25個基點，至介於5.5%～5.75%。

根據芝加哥商品交易所（CME Group）的數據，操盤手原本普遍預期聯準會將在3月21、22日的下一次會議上升息25個基點，但在鮑爾周二發表談話後，聯邦基金期貨市場已轉而押注3月將升息50個基點。