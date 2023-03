泰國BL劇《愛在空氣中》(Love in The Air)去年播出後轟動全亞洲,也讓4位平均不到23歲的主演Boss、Noeul、Fort、Peat人氣水漲船高,被暱稱為「空氣四少」,初次演出卻靠著自然不做作的精湛演技征服腐女們的心,加上戲裡各式浪漫「親吻」畫面,如撲倒床上之吻、廚房熊抱之吻及大尺度裸露床戲,讓網友們看得心花怒放,在各地粉絲的敲碗下,日前終於展開他亞洲巡迴粉絲見面會,台灣場也將4月8日舉行。

4人也特別錄製VCR向台粉問候,穿著帥氣休閒服的他們開場就以中文說「大家好!」最後再和台粉約定「不見不散!」撩粉功力十足。事實上4人中的「甜甜CP」擔當Fort及Peat都是中泰混血,對於中文自然不陌生,也自然擔當起其他2位夥伴的「中文小老師」輔助指導發音。除了Fort、Peat外,長相清秀的Noeul則是泰韓混血,4位主角中就有3位是混血兒,也被粉絲打趣形容是「混血男團」。至於MAN味十足的Boss則是土生土長的泰國人,目前曼谷大學學習藝術的他是人氣擔當,宛如隊長般存在的他屆時將帶領其他3位演員帥氣登台。

首次訪台,4帥對於台灣美食小吃相當期待,更洋洋灑灑列出一長串清單包括雞排、烤香腸、蚵仔煎、蚵仔麵線等,還主動跟公司「請願」,希望屆時台灣行能有半天出去「溜搭」。「Love in The Air 1st. Fan Meeting In Taipei」將於4月8日晚間6點在信義劇場 Legacy MAX登場,門票將於3月12日13:19在全台ibon機台及網站開搶,更祭出簽名拍立得、簽名海報、迷你見面會、1對4粉絲合照、HI TOUCH等多樣福利寵粉,更多詳情請上D-SHOW官方臉書粉絲團查詢。