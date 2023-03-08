美國一名有六個孩子母親3日在3名親友的陪同下，開車跨境到墨西哥動整形手術，結果遭到當地毒梟綁架，美國與墨西哥政府昨（7）日證實找到4人，其中2人不幸身亡，另外2人生還，目前已返回美國就醫。

美國一名六寶媽在3名親友陪同下赴墨西哥整形，途中遭到綁架，獲救時其中2人不幸身亡。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約郵報》（New York Post）、美聯社報導，華盛頓麥姬（Latavia Washington McGee）、威廉斯（Eric Williams）、伍達德（Shaeed Woodard）、布朗（Zindell Brown）等4名美國人3日從南卡羅來納州自駕，跨越邊境到墨西哥塔茅利巴斯州（Tamaulipas）馬塔摩洛斯（Matamoros），華盛頓麥姬與當地醫生約好當天要進行整形手術。

四人駕駛的白色小客車約在當地時間3日上午9時18分抵達馬塔摩洛斯，不過卻迷路了，他們曾一度聯繫上診所問路，2個小時後卻被墨西哥毒梟開槍掃射並綁架。

網路畫面顯示，四人駕駛的白色小客車車窗有一個彈孔，2名男子將1名女子強行拉上另一輛白色貨卡的後車廂，隨後又將另外3人拉上車，其中2人一動也不動。

目擊者描述，當時白色小客車與另一輛車相撞，幾乎是同一時間，另一輛車抵達現場，好幾名穿著戰術背心的男子拿著步槍包圍現場。

塔茅利巴斯州長比利亞雷亞爾（Américo Villarreal）表示，警方昨日在馬塔摩洛斯一幢木屋內發現4名美國人，不過其中2人已不幸死亡，另外2人生還，倖存的2名受害者已送往美國治療，警方也逮捕1名看守木屋的嫌疑人。

警方發現4名美國人的小木屋。（圖／路透社）
警方發現4名美國人的小木屋。（圖／路透社）

2名死者身份為伍達德及布朗，華盛頓麥姬毫髮無傷，威廉斯腿部中3槍。

當局表示，這起綁架事件似乎是一起誤認事件，墨西哥綁匪疑似將4人誤認為海地毒梟，綁匪並未要求贖金。除了2名美國人罹難外，流彈也導致一名墨西哥女子中彈身亡。

墨西哥警方在小木屋找到4人時，當地警察仍在附近戒備。（圖／路透社）
墨西哥警方在小木屋找到4人時，當地警察仍在附近戒備。（圖／路透社）

華盛頓麥姬的阿姨達比（Retha Darby）表示，33歲的姪女原本要進行腹部拉皮（tummy tuck）整形手術，她說姪女老是嚷嚷肚子太大，但她沒有想到姪女是要去墨西哥進行手術。她說華盛頓麥姬是好媽媽，對每個人都很好，她同時也非常注重外表。華盛頓麥姬一共有6名子女，最小僅6歲，最大18歲。

陪她到墨西哥整形的是表親伍達德及2名友人。

不幸罹難的布朗姊姊薩蘭德莉亞（Zalandria）表示，弟弟一起去墨西哥是為了分擔車程，和友人輪流開車，不過他深知當地治安不佳，行前曾不斷表示「不該去」。

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文章來源：2 Americans kidnapped in Mexico found dead and 2 found alive, officials say
文章來源：American tourists killed after being kidnapped in Mexico ID’d as Shaeed Woodard and Zindell Brown
文章來源：Survivors of deadly Mexico abduction returned to US
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