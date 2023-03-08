江興鍛2月合併營收1.5億餘元，月增0.89％、年減30.77％，符合原先預期；前二月合併營收2.99億元，年減31.82％。

今年農曆過年提前，江興鍛因工作天數減少，1月出貨減少，2月營收也受影響而下滑，自結2月營收一如原先預期，與1月相當。江興鍛預期，3月出貨及營收慢慢恢復正常而回至2億元以上，第一季出貨至少5億元，仍低於去年同期，預期第二季之後，單季出貨回至8億～9億元，今年營運目標是營收追求成長。