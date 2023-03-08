你有睡午覺的習慣嗎？國際醫學研究發現，午睡10分鐘，提振精神的效果最好，睡太久不但容易昏沉沉，姿勢不對還會壓迫許多部位，造成傷害。

●趴睡恐造成5大問題 這樣做減少壓迫

對於大多數上班族或學童趴在桌面上午睡，是否會造成健康上的影響？物理治療師簡文仁表示，趴在桌上會造成身體壓迫與頸部過於扭轉等問題，建議最好用抱枕或枕頭墊高頭臉部，讓腰部不致過於彎曲，或是將手墊在額頭處做為支點，以減少對臉部或眼睛的壓迫。

簡文仁指出，趴睡可能造成的問題有

1、壓迫手臂和臉部：影響正常血液循環和神經傳導，使兩臂、臉部發麻，甚至感到痠痛。

過去即有案例，因趴睡時手上戴的大佛珠壓到顏面神經，導致顏面神經麻痺，使半邊臉總是麻麻的，嘴也變得歪斜；也有因午休趴在桌上睡覺，醒來後發生左頸側刺痛、右側手腳使不上力，也喊不出聲的症狀，經診斷證實為「頸動脈剝離」，險些「趴」到中風。

此外，由於手臂上的「尺神經」通過手肘，一旦手肘壓迫久了，容易出現「尺神經病變」，導致小指與無名指感到麻痛，影響手部細微動作，嚴重者甚至出現「爪狀手」，兩手指無法伸直，影響日常功能。

2、壓迫到眼球：午睡後常出現暫時性的視力模糊，長時間下來，可能造成眼壓過高。

3、增加心、肺負擔：趴睡因嚴重彎曲頭頸部及胸部，容易壓迫到頸動脈、心、肺、胃腸等器官。

4、影響午餐消化：午餐後血液流向腸胃道，以幫忙消化吸收，趴睡因身體彎曲度增加，而不利於腸胃正常蠕動、降低消化能力，易造成胃腸脹氣。

5、脊椎肌肉痠痛：長時間歪扭頸部（趴睡時臉部多偏向單側）及壓迫上半身，會使頸部、肩、腰部肌肉處於緊繃狀態，形成肩頸部肌肉痠痛或常見的「落枕」，甚至造成頸椎及胸椎輕微變形。

●能躺睡最好 靠在椅背、牆壁也能分攤重量

簡文仁表示，能夠躺著睡當然最好，但上班族受限於場地，最好能靠在椅背或靠牆小睡，將頭部的重量平均分攤，頭頸部就可以放鬆，並減少身體過於彎曲，以及對各部位的壓迫。

而一般認為，睡覺姿勢以右側臥位最好，不過午睡時間較短，可以不必強求偏哪一邊睡，唯要注意頭臉部應常換邊，才能減少傷害。

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