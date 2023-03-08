台灣同時擁有兩位標槍好手是多麼難得的事情，更難能可貴的是兩人並沒有惡意競爭互相排擠，而是良性競爭互相成長！今天新北市青年盃全國田徑錦標賽雙雄對決成為全場焦點，黃士峰憑藉第四次試擲的78公尺26力壓鄭兆村的77公尺59，一舉奪冠。

鄭兆村與黃士峰兩人都曾先後歷經受傷、停賽，也都有過巔峰時期，只不過鄭兆村把握住2017年台北世大運機會擲出91公尺36而聞名於世界，比起黃士峰多了一道亞洲紀錄光環，但也因為右手肘韌帶斷裂嘗到動手術休養一年多的苦痛。

如今隨著鄭兆村復出，昔日標槍雙雄再次重聚，也攜手征戰沙場，港都盃鄭兆村以達到亞運標準的79公尺87稱王，黃士峰居次。

這次青年盃黃士峰在第三次擲出76公尺70超越鄭兆村第一次擲出的75公尺20，第四次將成績推進至78公尺26，鄭兆村則在第六次77公尺59，無法逆轉，黃士峰在青年盃稱霸。

接下來兩人將備戰4月底的日本大獎賽、5月底台灣公開賽、7月亞錦賽和9月杭州亞運，兩人對此都將彼此認為有良性競爭才有攜手成長的好夥伴。