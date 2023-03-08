為預防高危險行業從事年度歲修或趕工作業，勞動部職業安全衛生署動員各勞動檢查機構人力加強實施「春安期間加強勞動檢查實施計畫」，計畫期間共對9241家事業單位實施檢查，其中有965廠次遭罰鍰、金額達6538萬元、停工296廠(場)次，多數為營造業，較去年的4559萬增加2000餘萬元。

勞動部職安署組長朱文勇表示，罰鍰增加主要為去年修正「違反職業安全衛生法及勞動檢查法案件處理要點」，針對一定規模事業單位、違反法令情節及重複違反情形等提高罰鍰額度，如上市上櫃等大型公司初犯就從原本的6萬元調整為10萬元起算。

職安署指出，本次春安勞檢，查有違反勞動相關法令規定者計1萬392項次，並依規定處以罰鍰、停工等處分；其中安全衛生設施部分，以營繕工程作業人員未戴用安全帽、營造作業未就作業有關事項實施檢點、未訂定安全衛生工作守則、未使勞工接受安全衛生教育訓練等事項為最多；至於勞動條件部分，則以工作超時、及延長工作時間未依標準加給工資等佔多數。

職安署表示，今年春安勞檢實施期間，仍有20名勞工因重大職災死亡，勞工的工作安全及勞動條件需要雇主積極善盡責任。因此，提醒雇主，於日常工作期間即應加強安全衛生設施及落實安全衛生管理，確實做到零災害。