韓國統計廳國家統計門戶網站（KOSIS）數據顯示，2022年韓全國每戶（含一人戶）月均買彩券支出為703韓元（新台幣約16.39元），較一年前增長1.4％，其中低收入人群買彩券支出同比增長近3成。

上述數值雖計入不買彩券家庭的平均值，與買彩券家庭的實際支出不同，但作為同比增減情況的對比指標，具有統計學方面的意義。

據韓聯社引述相關數據指出，按收入階層來看，收入最低的20％家庭的買彩券支出同比增長27.4％，在各收入組中增幅最大。而同期收入最高的20％家庭的支出僅同比增長7％。

若扣除通貨膨脹因素，去年20％低收入組買彩券的實際支出同比增長21.2％，20％高收入組實際支出同比增長1.8％。而全體家庭買彩券的實際支出較一年前減少3.5％。這意味著，在高物價迫使千家萬戶捂緊錢包之際，低收入人群反而打開錢包碰運氣。

去年韓國彩券銷售總額為6.4292萬億韓元，同比增長7.6％，首次突破6萬億。年度彩券銷售額從2017年的4.2萬億韓元逐漸增至2019年的4.8萬億，2020年在疫情助推下猛增至5.4萬億，2021年和2022年連續兩年創下歷史新高。

據統計，韓國19周歲以上成年人中56.5％近一年曾購買過彩券。