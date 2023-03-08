高雄城中城大火釀46死，一審高雄地院依放火罪判處主嫌黃格格無期徒刑。案經上訴二審，高雄高分院審酌黃女涉犯重罪且有逃亡之虞，裁定自本月4日起延長羈押2個月。

台灣高等法院高雄分院裁定書指出，審酌黃格格羈押期限於3月4日屆滿，且所犯的放火罪屬最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，並經一審法院判處無期徒刑重刑在案，有相當理由可以認定黃女有逃亡之虞，為確保訴訟順利進行，日前裁定自3月4日起再延長羈押2個月。

高雄鹽埕區城中城大樓民國110年10月14日發生火災，造成46死、41人傷，是高雄治安史上最嚴重火災；黃格格同月16日凌晨遭高雄地檢署聲請羈押禁見獲准。

高雄地檢署偵結，認定黃格格因吃醋喝悶酒，想藉點火讓男友難堪，將驅蚊用的沉香灰燼倒在沙發釀災，依殺人、公共危險放火等罪起訴，建請法官求處極刑。

高雄地院審理後，依公共危險放火罪判處黃格格最重無期徒刑，全案目前上訴至高雄高分院審理中。（編輯：蕭博文）1120308