全台持續鬧蛋荒，蛋價更是漲不停，對食品業造成極大的壓力鍋。創業84年在台南、高雄擁有11家門市的銀波布丁，原本蘊釀去年底漲價，但忍痛自行吸收上漲成本後，「這回再也撐不住了」，計畫於4月全面調漲5至10％。

銀波古早味布丁擁有濃濃的雞蛋香，不僅是台南人最愛的甜品之一，外縣市遊客也十分鍾情。（洪榮志攝）

創立於1939年的銀波布丁，店內的古早味布丁因擁有濃濃蛋香，不僅是台南人最愛的甜品之一，外縣市遊客也鍾情這種「別地方吃不到的口味」，除了在台南、高雄合計開設11家門市銷售，台南市區許多老字號的大飯店、冰果室也都長期使用銀波布丁。

銀波布丁薛副總表示，銀波布丁幾乎都使用新鮮雞蛋製成，用蛋量非常龐大，每周至少需要100箱每箱20斤的雞蛋；尤其，年節、連假期間遊客眾多，至少使用150箱雞蛋，但因該公司有固定的供應商，加上用蛋量大，目前雖減量到貨，但還不致於無蛋可賣。

銀波古早味布丁擁有濃濃的雞蛋香，不僅是台南人最愛的甜品之一，外縣市遊客也十分鍾情。（洪榮志攝）

不過，從去年2、3月起，蛋價即緩慢上揚，每箱從700元一路漲到年底的800多元。薛副總說，當時因成本大幅增加，公司有意微幅調漲產品價格，但因評估雞蛋漲價可能只是暫時現象，在沒有賠錢的情況下，仍決定凍漲售價。

沒想到，今年以來的蛋價漲幅更驚人，目前已高達每箱蛋1000元，讓成本大幅增加3成以上。「這回真的撐不住了！」薛副總說，面對蛋缺價揚的難題，公司已計畫於4月間，全面調漲產品價格5至10％；但究竟是清明連假前或連假後調漲？還在討論中。

至於是否改用進口蛋？薛副總也不諱言，銀波布丁製作的過程，需要使用2天以內的新鮮雞蛋，否則無論蛋香或口感都會受到影響；鑑於進口蛋往往冷藏多日才能到貨，該公司並不考慮使用。