旅遊業者共同點亮金門大橋模型，宣告「金彩光旅．玩美烈嶼」優惠行程正式啟動。(于家麒攝)

行程白天搭車行駛金門大橋至烈嶼遊覽，傍晚搭上遊艇回航「藍色公路」，可從海上欣賞金門大橋的絢爛燈光秀。(圖／金門縣政府提供)

行程獨家安排首度開放的「經武儲酒坑道」導覽，藉由五感體驗讓旅客更深認識高梁的歷史與風味。(于家麒攝)

隨著疫情解封，國內外旅遊逐漸復甦，2022年10月底通車的「金門大橋」串聯起大小金門帶來旅遊新體驗。立榮航空與長汎假期看準商機合作推出「嗨翻金門！金彩光旅．玩美烈嶼3日」套裝行程，並於今(8)日上午舉辦新品發表會，優惠價每人只要12988元起玩遍金烈海陸，4／6、4／13出發，兩人同行第二人還可折3000元，限量2團，超級划算。

過往考量交通因素，遊客在有限的時間中，常常只能在金門本島旅遊，不過隨著金門大橋的通車提升了交通便利度，長汎假期此次推出全新的「嗨翻金門！金彩光旅．玩美烈嶼3日」遊程，安排最佳「觀橋點」眺望金門大橋景觀，更特別以「車去船回」方式往返大小金門，白天行駛金門大橋至烈嶼遊覽，傍晚搭上遊艇回航「藍色公路」，可從海上欣賞神秘軍事小島、夕陽美景、廈門夜景及金門大橋的絢爛燈光秀。

另今年適逢金門酒廠70周年，長汎假期亦獨家安排首度開放的「經武儲酒坑道」沉浸式導覽，藉由五感體驗，讓旅客更深認識高梁的歷史與風味，限期開放至5月31日，旅客們千萬別錯過這項難得的體驗。

受邀出席發表會的金門縣觀光處長張瑞心表示，連接大、小金門的金門大橋，為台灣第一座大規模跨海大橋，長達12年的工期克服了天候、海流、花崗岩堅硬地質等困境，如今便捷、安全的交通促進了烈嶼觀光，旅客將可省去許多交通等待時間，好好感受烈嶼迷人風情，將能更全面體驗大小金門獨特的在地閩南文化。

立榮航空副總劉同義也表示，金門獨特的戰地史蹟與濃厚人情味，總是讓人想一去再去，許多新興的私房景點更成為網美的打卡勝地，而立榮航空便捷的飛航服務，讓旅客可以快速往返金門，如今跨海大橋通車，讓大金門與小金門的交通時間大幅縮短，來回只要5到10分鐘，旅客可以更輕鬆自在的體驗大、小金門感性、知性及歷史之美。

長汎旅行社副總王寶明也強調，搭上金門大橋開通及金門酒廠經武儲酒坑道開放，規劃全新團體遊程，不僅能玩遍大小金門，餐食上更是不馬虎，烈嶼芋頭風味餐、酒糟牛肉火鍋、高梁嗆蟹等地道美食通通都能品嘗到。現在報名指定日期(4／6、4／13)第2人還現折3000元相當划算，報名請至長汎假期官網（https://www.everfuntravel.com/）訂購。

此外，喜愛自由行的旅客，立榮假期也推出入住金門十美渡假村2天1夜機＋酒的行程，自即日起到3／31止，震撼優惠價每人只要4383元起，單筆訂單可再憑折扣碼《KINMEN500》折抵500元，等於最低只要3883元，比只買來回機票還要划算！還可以透過最激省的價格，加購大、小金門在地體驗。報名請至立榮假期官網訂購（https://www.uniairholidays.com/），或洽各大合作旅行社。