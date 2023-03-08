響應3月8日國際婦女節，北市於3月8日至29日舉辦「女力 台北．實現x無界」婦女節系列活動，3月8日起民眾可到各區婦女中心及場館參加集章活動，還有主題性講座、特色活動、網路抽獎等。台北市長蔣萬安表示，感謝這些優秀女性撐起台北，希望推動更多性平、婦女權益政策，讓城市更友善。

現場有不少婦女館設攤位舉辦集章活動，供民眾體驗。（張芷瑜攝）

北市婦女節活動8日開場記者會，邀台北曲藝團團長葉怡均與其搭檔帶來相聲表演，帶大家看到女性挑戰自我的精神，葉怡均也是台灣首位女相聲演員，是突破國界讓世界「聽」見女性「聲音」的代表，現場還有不少婦女館設攤位舉辦集章活動，供民眾體驗。

蔣萬安表示，台北創全國首例，在祭孔大典及客家義民祭都強調性別平等，禮生、工作人員都有女性擔任，台北走在前面，未來會繼續努力，這次活動主題「女力 台北．實現x無界」，是為了感謝這些優秀女性撐起台北，希望推動更多性平、婦女權益政策，讓城市更友善。

蔣萬安也說，北市推動多元托育，減輕婦女負擔，推出STEAM領域活動，鼓勵女性朝科技、體育方面前進，教育局3月1日也針對五年級到九年級女孩，提供免費生理用品，感謝家庭女性給予協助及心靈支持，包括我母親及太太等，這是無法取代的，會繼續提出更多好政策協助女性。

蔣萬安也在臉書PO出4位女力代表，40歲投身清潔服務的月卿 ，21年如一日維持台北市街頭清運；打火英雄宜萱因育兒留職停薪兩年，順利地回到工作崗位；美莊長大順利圓夢成為警察，成為市民的依靠；白衣天使嘉羚走過大疫的考驗，創造屬於自我的價值，他也表示，女性只要對自己的專業保有自信，並且勇於發聲，在生命任何一個階段，都可活出精采自我，並致贈玫瑰花祝福。

社會局表示，各行政區婦女暨家庭服務中心、新移民社區據點響應婦女節慶祝活動，於3月8日至3月29日期間，民眾可走進各場館參加「台北女力 館館相印」集章闖關活動，有機會獲得由女性創業家所設計或以女性需求為概念的禮品包，還有主題性講座、特色活動等。

此外，除了實體活動，3月8日到29日也可至「台北市婦女館-台北好人家」臉書粉絲專頁指定貼文底下，留言分享台北女力實現的故事，有機會獲得台北市婦女館活動折價券及運動課體驗券。