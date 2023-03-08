兩性專家欣西亞平時大方暢聊男女私密話題，因此有「性愛教官」封號，近來收到網友私訊提問「男友前戲弱到爆，我該如何開口說」，讓她除了以「慘」字來形容對方狀況，更指出若男人在前戲無法精進，最好選擇就是「早點放生」。

欣西亞接到網友私訊，只見對方指出男友「技巧一般，前戲只想草草了事」，讓她坦言只能以「慘」字做總結，但也感概若不曉得如何開口告知對方，會導致另一半自以為床上功夫可圈可點，卻不知道跟事實差了十萬八千里，接著指出曾耳聞最扯案例，竟是女生在床上被伴侶粗魯對待到落淚，對方竟沾沾自喜表示：「跟我做愛有需要如此感激動涕零」。

至於如何讓男人在前戲有所精進？欣西亞指出以行動展現，會比言語表達更有成效，像是在做對的地方給予高度讚美，並配合享受表情，會讓對方更想取悅自己，接著建議女生在前戲應該掌握主控權，傳達出「慢工出細活會更性福」的想法，絕對會帶給兩人不同以往的驚喜，倘若上述方法行不通，欣西亞建議只能攤開來說，但絕非用抱怨口吻，而是說提出對方三個床上優點，再搭配可以改進的缺點即可。

欣西亞指出上述方法，男人一般心態上都能接受，但若依然故我認為不被顧及感受，她強調就如同「扶不起的阿斗」，早點放生會是最佳選擇，對此，網友紛紛留言：「男人真的是妳不講，他永遠不知道要怎麼做」、「根本就是男人的通病」。