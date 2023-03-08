高雄捷運紅線於2008年正式營運通車，為歡慶通車滿15週年，高捷公司將規劃推出「高捷柑心為你」系列活動，活動前先為中華隊加油熱身，只要是中華隊有出賽世界棒球經典賽當天，旅客持當日比賽票券，就可免費搭乘捷運跟輕軌。

高雄捷運紅線在2008年3月9日營運通車，而同年9月14日則是橘線開通加入營運，至此紅橘線十字路網全線通車，也代表高雄市的大眾運輸跨入嶄新的綠能運輸重要階段。而為歡慶通車滿15週年，高捷公司將規劃推出「高捷柑心為你」系列活動，由高捷人氣站長蜜柑擔任活動代言人，並將於4月1日於美麗島站推出「歡慶高捷15週年暨蜜瑪連線歡樂同萌會主題彩繪列車首航及主題車站活動」，主題車站將持續至6月30日，期間墨凡美麗島商場也會配合推出系列慶祝活動。

凡持中華隊當日比賽票券，搭乘捷運跟輕軌免費。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

「高捷柑心為你」系列熱身活動先由「輕軌少女隊與蜜柑站長為中華隊加油」起跑，只要是世界棒球經典賽中華隊出賽當天，旅客持當日場次有效票券，搭乘捷運跟輕軌就享免費。

高捷公司提到，高雄捷運運量在營運第一年日運量約11萬，雖未達損益平衡，但實際上已是高雄所有大眾運輸工具佔比之首，歷經多年，原已成功轉虧為盈，在2019年達到日均運量17.9萬高峰，但無奈遇上疫情，2021年日均運量甚至跌至10.2萬。

因此，除了與市府共同推出各類行銷活動刺激運量回流，並在開發附屬事業與勞務顧問服務等項目努力提高營收佔比，穩定公司永續經營。在去年疫情趨緩，輕軌逐漸成環以及捷運持續提供最佳運輸服務之努力下，日均運量回到當年原點11.1萬，今年度將以日均運量提升至14萬為努力目標，期能早日再達運量高峰。