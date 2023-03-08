茂盛醫院執行長李俊逸建議備孕夫婦睡眠要充足規律，並採行「地中海型飲食法」，可提高懷孕率。（馮惠宜攝）

值三八婦女節，不孕症權威、茂盛醫院院長李茂盛發表台灣女性生育力（卵子庫存量AMH）調查統計，超過10.8％以上的30歲以下女性生育力低下恐難孕；李茂盛呼籲年輕女性快凍卵搶救生育力，他已向國健署提議應補助20歲以上、未孕女性、兩年一次AMH檢查。

茂盛醫院公布111年度針對5157位來院檢查AMH的婦女進行統計分析，結果發現：30歲以下AMH小於1.2者達5.2％，卵子庫存量太低、恐面臨卵巢早衰的窘境、未來可能會提早停經；至於AMH小於2，則佔10.8％；AMH大於2，屬正常者有89.2％。35歲以下AMH小於1.2佔8.9％，AMH小於2佔比為19％。

李茂盛解釋AMH小於2就已算生育力低，小於1.2算是難孕。值得注意的是茂盛醫院在109年、110年、111年連續3個年度進行台灣婦女生育力監測，結果大同小異，這也顯示國內年輕女性的難孕人數比想像中的多。

茂盛醫院執行長李俊逸提醒：已婚婦女AMH在2以下者可申請「擴大試管補助方案」搶時間快點生育，若發現AMH低於1以下的未婚女性可考慮凍卵以免未來淪為不孕。

李茂盛也表示日前向國健署建議，要把年輕女性AMH檢查列為公費篩檢，20歲以上、未曾生育過的年輕女性應2年做一次AMH檢查，已獲得國健署正面回應。