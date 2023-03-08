金馬影后、金鐘視后謝盈萱與黃健瑋、王淨、陳姸霏領銜主演的華語職人劇《人選之人-造浪者》，由製作過多部超高話題職人劇《我們與惡的距離》、《做工的人》的大慕影藝與公視共同出品，並再次與話題金鐘神劇《我們與惡的距離》導演林君陽合作，Netflix 今（8日）宣布《人選之人-造浪者》今年春天於Netflix 全球獨家上線，將帶領190國觀眾一同踏入台灣激烈選戰背後不為人知的幕僚團隊職人世界。

戴立忍暌違15年再接台灣影集。（Netflix提供）

今日並釋出前導預告，劇中由謝盈萱、黃健瑋、王淨組成最強幕僚團，90秒預告帶出在距離總統大選不到一年的選舉前夕，幕僚團隊為幫助候選人贏得選戰每日忙到焦頭爛額、迎接每一個大小挑戰的日常，也帶出在熱血團結的氛圍下，幕僚們在為了理想、為了求全大局，讓人民擁有更好的未來的同時，背後所面臨的職場、親情、愛情，與自我價值間的抉擇與成長，探討在面對政治綑綁下的各種利益衝突時，能否保有初衷。

劇中飾演黨部文宣部副主任、發言人「翁文方」的謝盈萱，談及首次挑戰幕僚職人劇的準備過程，坦言：「對我來說其實算是第一次演職人劇，我的角色在劇中的定位還有一些議題上的討論，政治人物的身分又有點偏向另一種層面的公眾人物，所以要關注的方向很多重，能做的是儘量把該做的功課做完，當然過程中林君陽導演、兩位編劇和對手演員們，都很努力地在幫助我。」也表示文宣部的每個演員都在各自的定位裡表現得很精彩，無形中讓這個戲裡的團隊感更加鮮活，很期待用一個觀眾的角度來等待這齣戲播出。

黃健瑋飾演文宣部主任。（Netflix提供）

黃健瑋也時隔7年再次和謝盈萱合作，將共同率領競選總部的文宣部操盤選戰，飾演黨部文宣部主任「陳家競」的黃健瑋也分享：「盈萱大概是我合作最多次的女演員，能和盈萱、君陽再合作很榮幸，就像是同學聚在一起做作業，有很多非常有趣的交流，也像重溫年輕時期的火花。看到預告時馬上開始想念『公正黨』的夥伴們，我和大家一樣，非常期待看到成品！」兩人劇裡劇外都默契十足，臨場反應絕佳。除了職人議題，黃健瑋也將攜手現實老婆蔡亘晏在劇中扮演夫妻，不過他卻時常因為幕僚工作忙碌而忽略老婆感受，預告中甚至被老婆質問：「手機這麼好看啊？」夫妻間的火藥味十足，帶出職人日常中的家庭難題。

黃健瑋攜手現實老婆蔡亘晏在劇中扮演夫妻。（Netflix提供）

王淨飾演文宣部新進組員。（Netflix提供）

首次挑戰職人劇的王淨這次則詮釋一位非典型女性角色，飾演做事冷靜且低調的文宣部新進組員「張亞靜」，王淨也透露詮釋角色的心情：「第一次挑戰職人劇其實非常緊張，尤其是跟這麼多優秀的前輩演員們一起合作，會更緊繃一些，但這樣的緊繃感很適合亞靜（角色名），她相較起來比較神秘一點，一開始也花了許多時間消化她背後的故事。」

陳姸霏飾演戴立忍的女兒。（Netflix提供）

暌違15年回歸台灣影集的戴立忍也在預告中驚喜現身，劇中詮釋立法院長、總統副手候選人「趙昌澤」加入選戰行列，並和金馬、北影怪物新人陳姸霏飾父女。陳姸霏談及和獲獎無數的資深影帝合作，坦言對方氣場太強，一開始對戲時很緊張：「但在實際相處後，就會發現大寶哥同時也有種讓人很安心的氣場存在，劇中父女間的情感流動也是真的會進到心裡的。」

再次執導職人劇的導演林君陽也分享職人劇的本質其實就是在透過故事的形式去靠近、觀察理解、共感社會上另一群人的樣貌：「《我們與惡的距離》鑽進了媒體生態、精神疾病的角落，而這次透過《人選之人》我想靠近以政治為業的這一群人。如果《與惡》可以用『療癒』來概括感受，那我覺得《人選之人》就是『熱血』，政治現場宛如嘉年華，聰明人們總有更多的機鋒，可以承載為理想奮鬥的熱血小夥伴，荒謬到笑、感動到哭。」