國立東華大學附設實驗國民小學與日本大阪池田小學締結姊妹校邁入第13年，期間透過師生互訪，保持良好互動，不過前3年卻因新冠疫情影響停擺，如今疫情趨緩，校方將在今年7月重啟互訪活動，甄選出的30名優秀學童將擔任小小大使，前往日方與對方進行一場台日友好的交流之旅。

東華附小於2010年與大阪池田小學締結為姐妹校，兩校迄今共進行9次師生互訪，建立良好的互動交流模式。校長鮑明鈞說，每次互訪，兩校師長藉由入班共同學習，讓學童進行深度的美食、童玩、節慶等異國文化體驗，並透過接待家庭方式，實際體會彼此的日常生活模式。

國立東華大學附設實驗國民小學預計在今年7月重啟與日本姐妹校的互訪活動，經日前甄選，將由30名優秀學童擔任小小大使，前往日本與對方進行一場台日友好的交流。（東華附小提供／羅亦晽花蓮傳真）

由於近3年新冠疫情蔓延全球，台灣與日本邊境封閉，兩校互訪活動只能暫停停擺，所幸近日疫情趨緩，兩國國境陸續開放，東華附小抓緊期待已久的契機，著手規畫出訪日本的計畫。

鮑明鈞說，國際互訪計畫第一步就是小大使的甄選，今年的項目包括，口試、才藝表演及分組實作等。口試為學生需用英文簡單的自我介紹，並與甄選老師進行即席問答；才藝表演為透過個人專長進行表演；分組實作則是從中觀察學生在群組中的應變、合作協調、問題解決及自主的能力，是徵選最重要的項目。

鮑明鈞說明為何在甄選項目設定分組實作的目的，老師帶團出國壓力很大，不過團員是否合群、是否有足夠的應變與解決問題的能力、夠不夠獨立自主等，都能分擔掉師長的責任與壓力，因此才會列入甄選考量。

國立東華大學附設實驗國民小學預計在今年7月重啟與日本姐妹校的互訪活動，學童們為了能擔任小大使出訪的機會，賣力地在甄選中展示自己的專長。（東華附小提供／羅亦晽花蓮傳真）

經東華附小嚴格的甄選後，共有30名學生脫穎而出，擔任小小大使出訪日本姐妹校，鮑明鈞說，出團時間訂在7月1日至5日，出國前將會進行密集的培訓課程，教導孩子國際與應對禮儀等課程，同時也強調台灣國際教育已邁入2.0的時代，只要有機會，他就不會放棄任何一個讓孩童擴展視野的機會。