大陸防疫解封後，上銀集團旗下上銀及大銀微系統、友嘉集團、東台集團、程泰、亞崴及台中精機等工具機業者，最近大陸接單雖有回溫的跡象，仍無法與去年上半年還在工具機景氣高峰相比。上銀集團、東台集團、友嘉集團都預期第一季是今年營運谷底，第二季起逐季回溫，但整體工具機產業景氣要等下半年才會好轉。

台灣工具機暨零組件公會8日公布彙總統計，2月台灣工具機出口值1.68億美元，月減29.2％，年減退26.9％。前二月出口值4.05億美元，年減10.4％。

前二月台灣工具機出口前十大國家，依出口金額排序為中國大陸（含香港）、美國、土耳其、印度、荷蘭、日本、越南、義大利、泰國、俄羅斯。值得注意是2月銷往大陸及香港4,729萬美元，月成長22.7％，出口至美國近2,187萬美元，年減46.6％，2月及前2月銷往大陸金額再度超車美國，大陸依舊是台灣工具機最大出口市場。