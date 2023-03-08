國產2022年稅後純益41.32億元，年增45％，每股純益（EPS）3.51元，創歷年新高，擬配息2元，也是歷史最佳。

全台科技建廠規模與速度持續，強化台灣科技聚落與產業實力之餘，也帶旺區域建設與營建產業；國產指出，包括台積電與其重要供應商艾司摩爾（ASML）值此之際宣布加碼投資台灣，在林口工一市地重劃區投資至少300億元興建新廠，將與南林科技園區的南亞科技千億元新廠，串聯成北台灣半導體重要全球科技聚落，讓國產建材實業林口廠可與土城廠協同作業，出貨量大增。

除了科技大建設外，國產指出，林口廠也供應林口重大建設，不僅協助中華郵政物流中心嶄新落成，也取得南亞科技新廠等大單，也能因應未來艾司摩爾等全球科技大廠建設需求，帶動龐大的混凝土供應，讓業績看旺！。還有如林口國際媒體園區的三井outlet二期、東森集團全球營運總部，混凝土需求相當暢旺，未來在該區域也將積極取C、D區三立集團興建工程，可望完成掌握林口媒體園區供應。