東勢地政事務所志工8日至和平區雙崎部落老人日間關懷站，與熱情分享活耀樂齡經驗與部落的銀髮族互動並宣導地政業務。(台中市政府提供)

東勢地政事務所志工8日到和平區雙崎部落老人日間關懷站，熱情分享活耀樂齡經驗與部落的銀髮族互動並宣導地政業務，部落長輩表現出滿滿的活力。東勢地所表示，希望透過活動拋磚引玉，喚起大家積極投入關懷偏遠地區銀髮族的照護與防詐騙宣導的重視，共同打造台中成為銀髮族的幸福宜居城市。

地政局長吳存金指出，隨著國際疫情趨緩，各行各業作息逐漸回歸正軌，各項社會公益也陸續啟動；期盼藉由這次東勢地所志工關懷部落銀髮族活動鼓勵長輩走出戶外，參與社區活動，讓生活更加充實精采，實踐「守護台中、堅持幸福」的城市願景。

東勢地政事務所主任陳應欽說，地所有21位銀髮志工，他們除協助服務台諮詢及地政業務宣導外，更在服務過程中，體現「活到老、學到老」的終身學習精神，並發現助人的樂趣及自我價值的肯定；這次活動除將地政小知識宣導給更多人知道外，更希望能招募各行各業夥伴一起加入地政志工的行列。