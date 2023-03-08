苗栗縣58歲劉姓女子因為糞便有血數日，擔心自己是罹患大腸癌而煩惱不已，在家人陪同下到醫院就診，經大腸鏡檢查發現為結腸憩室出血，醫師當下進行止血治療後，狀況立即獲得改善，也讓劉女鬆了一口氣。

劉小姐血便數日，經醫師檢查確認為結腸憩室出血(紅圈處)。（大千綜合醫院提供／李京昇苗栗傳真）

大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師李斯凱表示，下消化道出血多數來自大腸直腸處，造成的原因包含痔瘡、大腸瘜肉、腫瘤、血管異常增生、感染性或缺血性大腸炎等，此次個案因大腸憩室出血也是原因之一。

李醫師說，大腸憩室是指大腸壁上的黏膜，向外突出腸壁肌肉層而形成的囊狀構造，大多發生在乙狀結腸處（左側大腸），與日常飲食習慣有關，包括吃多肉及多精緻食物，和較少攝取高纖食物，發生的機率也會隨著年齡增長而提升。

大部分的大腸憩室病人多無症狀或症狀輕微，例如間歇性腹痛、腹脹、排便習慣不規則等，通常出現併發症時才會發現有大腸憩室，而常見的併發症為憩室出血及憩室炎，其他的併發症則是形成廔管或腸阻塞。

李斯凱指出，造成憩室出血的原因，可能是憩室附近的小血管受到長期的損傷所引起，因此會形成血便；憩室炎則是因糞便卡在憩室內造成糞石，進而使憩室內的黏膜產生慢性發炎，會出現左側腹痛、發燒、噁心嘔吐、便秘或腹瀉、解尿困難及頻尿等症狀，嚴重可能造成急性腹膜炎、敗血症及休克。

李斯凱說，提醒民眾想要預防大腸憩室，可以從改變飲食習慣著手，多攝取高纖維食物、多喝水、適量肉類、並減少食用精緻食物。若出現憩室出血或發炎的症狀，一定要及早就醫，才不致延誤病情。