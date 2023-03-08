連江地檢署去年查扣大陸違法抽砂船「展盛98號」，昨（7）日經囑託士林分署拍賣，順利以新台幣688萬拍定，並逮捕8名陸籍船員，依法從重判處有期徒刑1年至1年4月不等確定。投標過程首次以VR虛擬技術進行，堪稱有史以來最高專業的執行程序。

為落實沒收制度，徹底剝奪犯罪工具，以發揮嚇阻的目標，此次也是連江地檢署成立迄今，第一次進行深具拍賣專業與高度效率的拍賣程序；鑑於台馬距離遙遠，又逢冬天風浪大，飛機船班均受影響，為增加民眾投標意願，行政執行署署長林慶宗、士林分署分署長周懷廉特別飛抵馬祖，在連江地檢署檢察長黃元冠陪同下，親自登船勘查現況，並首度以VR新科技製作虛擬實境影片，讓有意願民眾得以上網方式越洋勘查拍

近年來，大陸抽砂船頻繁越界至馬祖海域抽砂，已造成馬祖海洋生態浩劫、影響馬祖漁民生計及航道安全，更破壞我國海岸維護及國土海域完整。

馬祖警方表示，將持續指揮海巡署在馬祖同仁，依法嚴密監控，勇於逮捕人犯，並即時查扣船舶拍賣，對任何違法越界抽砂行為，決不寬貸，展現守護馬祖海洋環境與國土安全之堅定決心。