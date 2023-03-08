雄獅今（8）日公布2023年2月自結合併營收9.98億元，雖因今年春節連假落於1月，較1月11.12億元減少10.3％，仍較去年同期2.09億元暴增3.77倍。累計前2月合併營收21.11億元，較去年同期3.7億元跳增4.7倍，均為近3年同期高點。

雄獅表示，2月營收動能維持暢旺，主要受惠寒假及228連假，帶動日本、歐洲及滑雪主題旅遊團等接單暢旺，加上團費較過往增加約2成，挹注整體營收表現。隨著日本賞櫻季開跑，目前3月接單已達7成，清明連假更已接近完銷。

雄獅指出，由於今年清明連假達5天，使許多民眾提前規畫出國旅遊，團體及自由行（FIT）需求齊旺，前者連假期間已接近完銷，後者的機票、訂房需求亦熱絡，同步帶動票務業務。而賞櫻旺季需求亦推升平均團費上升，較疫前增加約3成。

同時，第二季企業獎勵旅遊需求強勁，預算規模普遍增加，國外熱門地區為日本及越南峴港，國內亦接獲千人規模訂單。此外，國際航班運量持續復甦，第二季可望季增1成，可望增添營收成長動能，由於今年連假多，集團已著手布局下半年包機計畫，確保運量無虞。