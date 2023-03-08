白宮宣布南韓總統尹錫悅4月26日將至華府進行國是訪問，這是尹錫悅上任以來第三次與美國總統拜登會面，預估聚焦北韓與經濟安保問題；雙方為紀念韓美同盟70週年，正協調發表包含強化同盟具體方案的共同聲明。

據南韓總統辦公室與美國白宮聲明，拜登（Joe Biden）將於4月26日與尹錫悅進行韓美峰會，討論對北韓遏制力、尖端技術與經濟安保、人文交流及各項地區、國際議題，同日並將舉行國賓晚宴。

南韓政府高層官員說，尹錫悅至少會在華府停留3天，可能基於「國家利益」安排其他訪問行程。尹錫悅這次訪美適逢韓美同盟70週年，也是南韓總統時隔12年至美國國是訪問，韓美雙方正在協調是否藉此機會發表共同聲明。

南韓官員表示，這次共同聲明除回顧過去70年來的同盟成果，也將包含更進一步提升兩國關係的方式、強化「攜手共進的韓美關係」的具體方案等內容。

鑑於近期北韓動作頻頻，加上進行第7次核試驗可能性增加，韓媒多認為這次韓美峰會重點將擺在北韓問題上。南韓國家安保室長金聖翰在華府受訪時表示，尹錫悅與拜登基於先前兩次會面建立的信賴關係，帶領雙方發展具國際普遍性的同盟關係，在共同聲明中應特別說明如何實現「強力行動的同盟」。

尹錫悅去年10月曾在國軍節致詞中提到「強力行動的同盟」，說明韓美同盟的發展方向。

除北韓威脅，如何應對國際複合性危機的經濟合作也是一大重點，尤其是對南韓企業影響甚巨的美國「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act, IRA）與半導體支援法案，尹錫悅可能藉峰會重申這些措施對南韓企業的不公平疑慮，要求美方提出降低負面影響的具體方案。

也有媒體分析，尹錫悅這次訪美可能對三星電子、SK集團、現代汽車等南韓大企業在美國投資發揮關鍵影響，可能為美國帶來數十億美元投資。（編輯：郭中翰）1120308