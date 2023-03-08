蔡總統請副總統賴清德擔任大法官審薦小組召集人，國民黨立委賴士葆表示，大法官應該超越黨派，才能獨立行使職權，但是賴清德現在除了是副總統，同時也是民進黨的黨主席，說要襄助總統公開、公平、公正方式提名大法官，根本就是請鬼拿藥單。

賴士葆指出，過去軍公教年金改革，申請釋憲，大法官判決多數合憲；同婚公投765萬票反對通婚議題，大法官釋憲結果凌駕公投民意；全台灣有16縣市訂定食安自治條例，規定萊劑零檢出，行政院認為自治條例違憲，最後大法官判決力挺中央政府，推翻地方自治條例無效。

賴還提到，黨產條例釋憲案，大法官做出合憲解釋，只處理小部分爭議事件；蔡政府利用國會多數粗暴修法將農田水利會改為公務機關，憲法法庭也判決爭議條文合憲。當大法官都是提名相同意識形態的人，大法官大都配合政策解釋憲法，人民對大法官還能有什麼期待？

賴士葆感慨，司法的天平不是彰顯公理和正義，卻是完全向執政黨傾斜，大法官的角色早已經失去讓人尊重和尊敬的形象，因為大法官淪為變成替執政黨服務的工具，而不是憲法的守護者，玷污了大法官的清譽和名器。