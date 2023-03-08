一名黃姓男子在朋友家電行兼職，卻因工作爭執，黃男一怒下，竟傳訊給友人恐嚇「你老婆胸部好大」、「我真的想用一下」、「好想干她」等訊息恐嚇友人，還表示會下藥性侵。夫妻氣得報警提告，黃男極力辯稱辯只是說氣話，但法官仍判他3個月有期徒刑。

根據判決書，黃男到朋友的家電行兼差上班，但兩人卻因為使用的工作箱及工具為何人所有產生紛爭，導致黃男心生不滿，於是用通訊軟體傳訊給友人「那就抱歉了！她我真的想用一下」、「隨二個吃虧點（你他媽小心點）店自己去顧好」、「你知道我的個性（他不錯喔）那個也大」、「左右前後顧好（這是你逼我）現找生二先」「不然她她讓我干一次（太太）我有藥一次就好謝謝讓我感你的太？好嗎？一次」、「好想干她喔！」、「生二我也忘差（好久就想跟你的太幹一砲了（讓我一下）」給友人。

男友見到黃男簡訊，竟然用不堪入目字眼意圖染指妻子後氣炸，跟妻子告知後，兩人決定去警局提告。

黃男坦承犯行，但矢口否認有何恐嚇之意，還辯稱：他跟友人是同一組做冷氣的搭檔，是很好的朋友，後來因為工作上的摩擦發生糾紛，當天喝完酒，情緒控制不佳才傳訊息，當時說要對他的妻子下藥，要夫妻倆小心一點，只是氣話。

但是友人卻憤怒表示，黃男說我老婆胸部大、身材很好，想要與她發生性關係，訊息中的「生二先」、「隨二個吃虧點」即是指我老婆已經生了2個小孩，被告覺得吃點虧也沒差，他還說要對我老婆下藥，所以要我「店自己去顧好、左右前後顧好」，也就是老婆一個人在店或倉庫裡面，我要顧好店內並保護她的安全，否則黃男會對老婆趁機下藥。

法官審理後認為，黃男僅因細故與友人紛爭而心生不滿，竟對告訴人2人為恐嚇行為，且恐嚇之內容是以下藥方式性侵害，情節重大，造成2人心理之畏懼與不安，不應輕縱，但念及黃男犯後坦承犯行，但因告訴人夫妻2人無意願調解，判他3個月有期徒刑。