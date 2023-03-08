魏蔓很疼愛浪浪「好呷」。（三立提供）

魏蔓與羅志祥、胡宇威、陳楚河、任容萱、李宣榕在真人寵物實境節目《TOP DOG回家》擔任浪浪的守護者。自認「狗奴魂」的魏蔓表示，23歲時突然一股母愛竄流全身，讓她想要照顧一個新生命，就養了人生第一隻狗；去年，狗狗突然離世，讓她相當傷心，而她也因為過度壓抑，深陷悲傷情緒。直到這次在節目上遇到「好呷」，才逐漸感覺被療癒。

魏蔓說，現在回想起狗狗離開的那段時間，真的不知道自己是怎麼撐過來的，「因為媽媽的難過程度比我嚴重，所以我是硬把自己的傷痛強壓下來照顧媽媽」，事發後的兩三個月，魏蔓才發現自己沒有面對、整理情緒，導致好幾個月都陷在哀傷情緒中，不管怎麼大哭發洩都沒有用，「悲傷像個無底洞。」

魏蔓自認是十足狗奴，「我是當了媽媽會把自己累死的類型、什麼都想給他最好的，很容易過度幫他著想，結果累的是自己。」譬如怕狗狗脖子會痠、抱他的時候都要幫他hold下巴，小奶狗很黏人一定要上床睡覺、把她當抱枕，從頭頂到腳邊一路靠著魏蔓睡、她又開心又怕壓到狗狗，結果自己腰痠背痛整晚沒睡好。最痛苦是狗狗太皮一直咬人、咬傢俱，她罵完狗狗怕牠心裡受傷又去安慰牠，笑說：「完全呈現媽媽自己精神分裂的狀態。」還表示因為是狗奴，所以奴才沒有覺得自己對主人侍奉什麼是誇張的，奴才只怕主人「不滿意」，奴性超強。

她說養狗最不能接受就是狗狗把大便當食物，逛街亂吃地上的檳榔還有垃圾，就是一個掃地機器人。去年心愛的狗狗離開她，現在回想真的不知道自己怎麼度過的，因為媽媽的難過程度比較她嚴重，所以魏蔓是硬把自己的傷痛強壓下來照顧媽媽，等到後來兩三個月才真的發現她都沒有面對自己整理自己的情緒，好幾個月心情都很悶很哀傷，不管大哭幾次都不夠，「悲傷像個無底洞。」而這次參加實境節目，魏蔓自從一眼看上「好呷」，就不知不覺被療癒。

與好呷相處的時間，魏蔓說「牠太可愛了，為家裡注入新生命的活力，連家人原本絕口不提以前狗狗的名字，在好呷來以後，大家可以自在的講以前事情、還把塵封多時的puki遺物櫃打開，為了拿衣服給好呷穿。」相信人和狗也是緣分註定的嗎？她笑答「我相信每個生命與我們相遇都是緣分具足才發生的。」《TOP DOG回家》3月25日起，每周六晚間8點在三立都會台30頻道首播。