秘魯國家自然保護區服務局（Sernanp）消息指稱，自去年11月以來該國爆發禽流感，秘魯海灘上有3500隻海獅死亡。另外，當局還指出，去年11月至今年3月期間，有6萬3000隻鳥死於禽流感。

據法新社報導，海獅屍體分布在秘魯北中南各地的海岸沙灘上。法新社援引Sernanp發布的聲明指稱，死亡的海獅受到禽流感的影響，當局將繼續監視自然保護區。生物學家戴著口罩和生物安全服，為海獅擦拭，確認這些死亡的哺乳動物感染了病毒。

Sernanp說，這種病毒正席捲玻利維亞、烏拉圭和阿根廷，有動物死亡的症狀與在秘魯發現的動物相似，而智利北部診斷為禽流感。

這種病毒透過候鳥從北美傳入，可以在畜養鳥類，如火雞、鴨子、雞和鬥雞等的農場傳播。秘魯在3例鵜鶘中，檢測出具有高度傳染性的H5N1禽流感病例，並於去年11月底發布了為期180天的健康警報；去年12月，秘魯衛生當局更在確認H5N1病毒肆虐後，撲殺了大約3.7萬隻家禽。

Sernanp敦促民眾避免與出現在海灘和岩石區域的海獅和海鳥（鵜鶘、海鷗、觀鳥、鰹鳥等）進行任何形式的接觸。