海悅表示，公司代銷業務來源無虞，又以首購、首換等自住建案為主，影響較低，加上轉投資收益今年會有明顯挹注，多角布局效益將陸續顯現。

海悅說，台灣房市進入「房價新平衡時期」，接待中心來客詢問人潮，未能帶動成交量有去年同期的表現，係買賣雙方對於房價期待的門檻尚未取得共識，加上台灣經濟、通膨與升息疑慮等不確定因素，仍影響消費者購屋意願，建案銷售趨緩，後續將關注房價走勢，一旦房價達成新平衡階段，交易量將逐步活絡。

海悅自建案-世界南科將在第一季推出，全案將規畫268戶，每戶數32~42坪，地上23樓、地下3樓集合式住宅，基地總面積為1,914.24坪，總銷金額達40億元。海悅表示，由於基地座落台南科學園區腹地，且南科為半導體重鎮，將受惠就業人口紅利，區域房市自住需求顯現，公司在南科周邊的代銷建案遍及善化、新市、永康等區域，已累積不少區域房市的成交資訊，隨著建案銷售貢獻，將為公司增添營收成長動能。