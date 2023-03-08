一名70多歲婦人，因為兩邊膝蓋和腳踝感到疼痛已經好幾個月了，此外沒有其他身體不適的情形出現，前往台北榮總新竹分院免疫風溼科就診，醫師初步檢查起來並沒有甚麼異樣，只是偶然間看到患者雙手的手指末梢膨大如鼓棒，趕緊安排胸部X光檢查，揪出大顆肺部腫瘤，經開刀治療後，婦人狀況已改善。

該名婦人因膝蓋及腳踝疼痛，以為是關節風溼病發作，求診過敏免疫風溼科醫師郭秉洋，經過初步檢查，未發現異狀，但郭秉洋偶然看見婦人手指外型有異，雙手的手指末梢膨大如鼓棒，且指甲圓鼓鼓的，呈現杵狀指的表現。

郭秉洋判定這一表現通常代表有心肺方面的問題，因而替婦人安排胸部x光檢查，檢查發現有大顆的肺部腫瘤，所幸開刀之後，症狀改善許多。

癌症的表現可以是各式各樣，有時也會以骨頭肌肉關節的症狀出現，郭秉洋解釋，像是關節腫痛，肌肉痛，骨頭痛等等。以肺癌來說，有些患者還會出現像是杵狀指的表現，雙手的手指指頭腫大如棒槌，指甲根部與指節處會變得腫脹，左右手指甲面對面靠起來，會發現指甲間沒有縫隙。

郭秉洋建議，如果出現雙手指頭指甲腫大的情況，盡速前往醫院做進一步的檢查，揪出病因。