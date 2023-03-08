我國在2021年時一度因為疫情緊急實施三級警戒，要求外國人不得入境，隨著疫情穩定後，勞動部逐步放寬移工入境規定，但截至今年年初仍要求海外人力仲介應提報防疫計畫，包括每房居住人數不得超過6人、同一時段訓練人數及住宿人數減少50％等規定，隨著疫情更加緩和，勞動部宣布3月15日起取消海外防疫計畫，改以安排1人1室、獨立衛浴地點為原則，入境移工有症狀才快篩且結果無需上傳勞動部機場關懷服務網。

據統計，去年10月13日至今年2月20日境外入境確診約1萬7000人，其中移工確診僅占0.2％，不影響國內醫療量能，勞動部因而提報計畫盼放寬相關限制。

勞動部表示，為利雇主與仲介公司調整安排入境移工作業，本次鬆綁措施自3月15日起實施，但為配合一站式講習服務，新聘家事移工仍應於入境前5日至勞動部網站登錄相關資料，新聘產業移工（含機構看護工）則於入境前3日登錄接機服務。

勞動部說明，3月15日起，入境移工可安排於雇主自宅、員工宿舍或旅宿等地點辦理自主防疫並以1人1室有獨立衛浴環境為原則，且自主防疫地點已不須登錄，亦不須經縣市政府核備。

現行規範社福移工於自主防疫期間工作，需每日快篩陰性並上傳證明，勞動部表示，3月15日起進一步鬆綁，社福移工有因工作需接觸65歲以上、6歲以下、免疫不全或免疫低下等重症高風險對象情形者，建議雇主協助移工於每日工作前進行快篩。另移工如須隨同被看護者至醫療或長照機構工作，應遵守指揮中心篩檢規定。

勞動部提醒，考量社福移工入境自主防疫地點已放寬，如雇主安排社福移工入境於旅館辦理自主防疫，仍補助50％旅宿費用，但因已放寬自主防疫地點，因此補助期間僅至今年3月31日為止。