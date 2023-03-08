今年7月1日起新進公務人員採用退撫新制，所撥繳的退撫儲金費用將存入個人專戶，考試院祕書長劉建忻今天表示，銓敘部正研議建置自主投資平台，預計2025年後開放自主投資。至於現有退撫基金因此造成的資金缺口，將由政府編預算撥補，不影響現有公務人員權益。

立法院司法及法制委員會今天上午邀請劉建忻、考選部長許舒翔、銓敘部長周志宏及公務人員保障暨培訓委員會主任委員郝培芝列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。

今年7月1日新進公務人員將採行退撫新制，規畫雙層年金，採「確定提撥制」，公務人員與政府共同撥繳的退撫儲金費用，未來將直接存入個人專戶，並設有專戶的管理和運作機制，與現有退撫基金脫鉤。

國民黨立委曾銘宗、王鴻薇、及民進黨立委江永昌等人，今天在會中表達關切。劉建忻表示，銓敘部正研議建置自主投資平台，但實施退撫新制初期不開放自主投資，先暫由公務人員退撫基金管理委員會代管和運用，預計2025 年後開放自主投資。同時新制實施之後，舊有退撫基金每年資金缺口將由政府編列預算填補。

因應新退撫制度採行確定提撥制，周志宏表示，將會建立公務人員個人退休金，專戶及設置自主投資平台，輔以退休金自主管理機制，並由基金管理會自行或委託金融機構設計不同收益、風險之投資標的組合，提供公務人員自行選擇，或按公務人員年齡配置適當的投資組合進行投資。

此外，為提升退撫基金運作績效，增進參加退撫基金人員權益，他說，銓敘部已研擬管理條例部分條文修正草案，同時研擬公務人員退休撫卹基金管理局組織法，送至立法院審議，預計今年7月1日前完成修法程序。

目前公教個人專戶制退撫儲金，已由銓敘部及教育部公告委任退撫基金管理會辦理，周志宏強調，將會參酌國內其他退撫儲金運作經驗，公開徵選金融機構，為新進公教人員設立個人專戶、建置自主投資平台、提供信託保管與代收代付服務。

此外，他說，未來也會由專業投資顧問公司提供資產類別及配置建議、設計不同風險屬性投資組合，並邀集外部專家學者參與審查，妥慎規劃研擬投資決策及實際運作模式，於相關配套完備後開放個人帳戶自主投資。