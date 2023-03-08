目前拜登政府和民主黨人正在主導數億的聯邦資金，希望改造老舊的基礎建設，並強化美國的製造業，以及鼓勵私人部門支出和增加就業。

西門子將在北卡州的中部小鎮Lexington市打造全新的乘用列車製造工廠，要在2028年前帶來500個工作機會。

執行長Roland Busch在電話會議中說，公司對鐵路市場有堅實的立足點，並且看見高速鐵路的長期成長機會。

西門子的客戶包括美國國鐵(Amtrak)以及遍布全美的運輸機構，他們將有資格領取聯邦潔淨動力的獎勵。

西門子的鐵路部門也將從北卡州獲得就業發展的補貼。該新工廠新職位的平均薪資約為5.1萬美元。州長辦公室發表聲明指出，根據撥款協定，該公司可能在12年內獲得最多563萬美元的補貼。

拜登政府正在推動乘用列車的投資，並要加速美東最繁忙的「東北走廊」(Northeast corridor)火車路線的現代化建設。