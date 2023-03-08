曹姓街頭表演魔術師被檢方起訴，在2019年利用魔術技法誘騙對女子灌酒、下藥，待其不勝酒力後撿屍性侵，台北地方法院一審認定證罪不足判決無罪，檢提上訴後，案件大逆轉，台灣高等法院二審依犯以藥劑強制性交罪重判7年4月。可上訴。

曹男在2019年2月16日晚間10點邀約女姓友人到酒吧飲酒，檢方指控他趁對方不注意，將人體可代謝為Oxazepam(歐沙氮平）及Topiramate(抗癲癇藥）之藥劑摻入威士忌中，使她在撲克牌遊戲輸牌時連續飲用。

該名女子之前曾在診所施打Lidocaine麻醉藥劑，因酒精、Lidocaine及被告摻用藥劑交互作用，陷於酒醉、精神恍惚狀態，曹就將她帶往附近旅館，利用她服藥後意識不清致不知且不能抗拒之狀態，加以性侵。

高院認為，依相關證人證述、被害人血液及尿液檢驗報告、監視錄影畫面、她與曹男的對話紀錄等事證，以及她案發後之情緒、心理反應等情狀，認定曹確有性侵犯行，考量他犯後復飾詞否認犯罪，判量處有期徒刑7年4月。

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