內政部長林右昌今（8）日赴立法院內政委員會進行業務報告，民進黨立委莊瑞雄質詢時提到去年2357萬2055筆戶政資料外洩一事，林回應時驚爆清查過後，確認政府資料庫並未遭駭客入侵，至於駭客手裡的資料到底怎麼來的，檢調單位正在追查中。

林右昌接受質詢時表示，此案發生後回頭追查，詳細了解後確認並非駭客入侵資料庫，並強調駭客於網路上兜售的是加工過的資料，不是原始戶政資訊；莊瑞雄聽完後質疑，就算是加工的資料，也必須要有原始素材才能進行，若政府資料庫並沒有遭駭客入侵的紀錄，那最初資料到底是如何流出的，「不是駭客入侵，就是裡面有人內神通外鬼？」

林右昌則解釋，政府各機關都可向戶政機關提出使用資料的申請，不論是完整的戶政資料或部分資料，只要有申請戶政機關就會提供；戶政司長林清淇補充，相關事件發生後，已修正各機關申請提供戶籍資料的辦法，過往有時會以光碟提供資料，目前只提供連結給相關單位，未來都會留下紀錄便於追查。其他方式均已取消。

警政署長黃明昭則透露，事件發生後有與相關單位聯絡進行追查，確認兜售資料的駭客IP是在境外後，有透過國際之間的合作持續處理中。