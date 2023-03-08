5名越南籍逃逸移工7日晚間共乘1車，違停於永康區東橋七路與東橋十街口網狀線，永康分局大橋派出所員警巡邏行經，趨前示意該車熄火受檢，整車移工憂身分遭識破被遣返，拒檢且衝撞警車險撞員警，隨後加速逃逸，警發布攔截圍捕，車上5人急著棄車逃亡，連手剎車都沒拉，因而碰撞1名機車騎士，警逮回1名黎姓移工，依法送辦，全案持續擴大追查。

永康警方指出，7日晚間6點45分許，大橋派出所巡邏員警吳柏諺、童子峰，查緝檢舉建築工地失聯移工案件時，於永康東橋七路與東橋十街口，見一輛自小客車於建築工地駛出，並在網狀線違規停車，兩員警將巡邏車停於該車前下車盤查，員警下車示意該自小客車熄火受檢，惟該車突衝撞警車右後車門，甚至差點衝撞到車側旁的員警後加速逃逸。

兩名員警立即開啟蜂鳴器與警示燈，尾隨在該車後方伺機查捕，並一面通報勤務指揮中心發布線上警力攔截圍捕，該車在6點50分逃逸至中山南路195巷右轉大橋一街口，見另一輛支援警車堵住去路，車上5人乾脆棄車四散逃逸，駕駛阮姓移工棄車逃逸之際，甚至沒將車輛完全煞停，導致整輛車慢速滑行，員警第一時間衝上前及時拉手剎車，但滑行中車輛仍碰撞到一名行經該路口的騎士，造成民眾手肘擦挫傷與車損毀。

員警隨後於附近巷弄查獲逃逸越南籍黎姓移工，黎男坦承因當時整車都是逃逸移工，擔心被抓而遣送回去，乾脆落跑，警訊後，將其依涉嫌違反入出國移民法、妨害公務、毀損、公共危險、過失傷害罪嫌依法偵辦，並持續擴大追查辦理。

永康分局長甘炎民表示，該車意圖逃逸且故意衝撞警車，已構成妨害公務刑事犯罪事實，同仁依規定開啟蜂鳴器與警示燈尾隨，並通報線上警力攔截圍捕，犯嫌在圍捕無路可逃之際，選擇棄車逃逸，造成他人危害，他也肯定員警努力阻擋滑行中涉案車，降低可能造成的更大危害，將持續追查違法失聯移工到案。