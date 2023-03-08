傑出工程教授獎去年有超過40位優秀學者競爭角逐，最後遴選出10位教授，此獎項是為表揚對台灣工程實務或工程教育有傑出貢獻的工程學教授。（澎科大提供）

國立澎湖科技大學校長黃有評榮獲中國工程師學會頒贈的「傑出工程教授獎」，總統蔡英文7日在總統府召見得獎人，並與大家座談後合影留念；黃有評近5年研究主軸在控制系統搭配人工智慧，與物聯網架構整合成AIoT，解決醫療、生產製程中瑕疵檢測及農漁業面臨的問題，並針對痛點提出有用的解決方法。

傑出工程教授獎去年有超過40位優秀學者競爭角逐，最後遴選出10位教授，於111年11月11日在台中頒獎表揚，學會下設有不同等級獎項評選，其中「傑出工程教授獎」競爭最為激烈，此獎項是為表揚對台灣工程實務或工程教育有傑出貢獻的工程學教授。

中國工程師學會成立於1912年，學會有個人會員約2萬人，遍及海內外，涵蓋產業界、學術界、研究機構與政府機關各領域專業人士，是國內歷史最悠久、最具規模的工程學術團體。

黃有評研究團隊的三大研究面向為智慧醫療、智慧檢測與智慧農漁業領域，合作醫院有長庚、榮總、馬偕，合作單位友達、宏碁、義隆、宜昇、峰漁、逢霖生技、富宸等。

黃有評除了擔任澎湖科技大學校長一職，亦是國立臺北科技大學講座教授、國立臺北大學客座講座、匈牙利Obuda University榮譽教授、IEEE SMCS Vice President for Conferences and Meetings，由於黃校長在學術研究領域的傑出成就與表現優異，因此獲頒111年「傑出工程教授獎」。