玖壹壹為經典賽創作主題曲〈世界都看見〉。(混血兒娛樂提供)

玖壹壹為經典賽創作主題曲〈世界都看見〉。(混血兒娛樂提供)

玖壹壹洋蔥(混血兒娛樂提供)

玖壹壹健志(混血兒娛樂提供)

「平民天團」玖壹壹受經典賽邀約創作主題曲〈世界都看見〉，詮釋運動所激勵出的熱血將能化成動力。玖壹壹希望這首創作能夠引領運動家不斷突破自我，參與賽事的球迷能夠支持棒球比賽戰況，一起感受歌曲的熱情，相信在賽事中播放這首歌一定能讓千人HIGH起來，也期許所有的運動員都能夠被世界都看見。

玖壹壹春風開心分享非常榮幸，以前只能在旁邊加油，這次創作的主題曲，嘗試了日式搖滾曲風帶有動漫感的編曲元素呈現，讓整首音樂元素更多元。MV集結中華隊的球員和青春有活力的啦啦隊一起參與拍攝，「平時王建民感覺都只是在電視上看到而已，沒想到會出現在我們的MV裡。」洋蔥熱愛運動挑戰極限，今年也有規劃要去比鐵人三項，洋蔥說：「如果參加棒球其他位置都能嘗試，除了投手之外因為準度跟力度掌握度不高。」

玖壹壹說棒球是台灣的全民運動，代表的精神是「全力拚戰、永不放棄」，他們有做Broman週邊商品的球棒讓鐵粉收藏。新歌〈世界都看見〉熱血指數爆表，是否也是玖壹壹的人生觀？洋蔥說：「碰到挫折絕對是廢個幾天，出去玩或是運動讓自己好好沈澱一下，然後再繼續創作」。春風說：「自己復原期很長，需要5年的時間振作調整。」另外棒球賽事好看的一個關鍵除了賽事本身之外另外受矚目的焦點就是啦啦隊員，代表正面青春陽光的氣息。玖壹壹健志說：「啦啦隊年輕貌美即可，讓人賞心悅目之外也營造很棒的運動場氛圍。」