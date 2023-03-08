台南公車變聰明了！市府在大台南公車0路、2路、5路及藍幹線等5路30輛公車裝設先進駕駛輔助系統（ADAS），不僅於行進中提供公車駕駛防撞、行人及自行車警告、車道偏離、速限指示及盲區偵測等即時輔助，還能將即時道路資訊回傳雲端平台，至今已完成總長120公里的試驗，蒐集超過2萬筆道路資訊，並即時回報41筆鋪面缺失資訊，提高交通運輸的安全性。

市府交通局長王銘德指出，近來先進駕駛輔助系統不斷推陳出新，車路通訊（V2I）的應用更日趨成熟，除了在公車裝設的ADAS設備，能於行進過程中，提供駕駛即時輔助外，還可擴充額外附加價值，將車輛偵測到的即時道路資訊傳送到雲端平台，進行整合分析應用。

王銘德表示，市府提報數位發展部數位產業署辦理智慧城鄉生活應用補助計畫-「公車先進駕駛輔助系統加值自動化道路資訊蒐集服務」，已在大台南公車0路、2路、5路及藍幹線等5路30輛公車裝設ADAS，並完成相關試驗，除升級公車設備強化行車安全外，更導入Mobileye影像辨識技術，藉由公車前方及側向安裝的鏡頭組，每天不斷自動化蒐集道路資訊。

王銘德認為，蒐集的道路影像資訊，經處理過濾完成去個資及加密等動作後，能將交通流、煞車、轉彎、施工區、車距、行人流量、自行車流量、碰撞警告、掉落物、路肩停車、坑洞等道路風險資訊，透過雲端平台整合應用，進一步作為交通局道路資產維護、道路風險管理的參考。

王銘德還說，經過計畫驗證後，已精確數位化道路資產超過2萬筆，測試階段也完成20公里驗證路段上41筆鋪面缺失資訊的即時回報，並顯示透過自動化道路資產調查和鋪面巡檢技術，建置圖資空間精確度可小於2公尺，道路號誌的資料正確率達92％，穿越道的資料正確度達90％。