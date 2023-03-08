桃園市消防局龜山分隊連兩日即捕獲兩條龜殼花，一條是由捕蜂抓蛇大隊至民眾家捕獲，另一條則是由民眾捕獲送至龜山消防隊。（翻攝照片）

近期氣候有逐漸回暖趨勢，桃園市消防局龜山分隊連兩日即捕獲兩條龜殼花，一條是由捕蜂抓蛇大隊至民眾家捕獲，另一條則是由民眾捕獲送至龜山消防隊。提醒民眾在家中看到蛇類，可以使用器具將蛇蓋住並通知農業局捕蜂抓蛇大隊前往處理

第一大隊捕蜂抓蛇大隊表示，由於龜山區轄內緊鄰山區，容易有蛇類出沒於民宅附近，加上最近天氣不穩定，氣溫轉為炎熱加上潮濕，蛇類會開始出沒，出門在外踏青時，要小心蛇類侵襲，謹慎為上；若在家中看到蛇類，可以使用器具將蛇蓋住並通知農業局捕蜂抓蛇大隊前往處理，並注意自身安全，切勿輕易嘗試自行捕捉而有遭蛇咬傷的風險。

龜山消防分隊長黃彥璋表示，民眾被蛇咬後應立即就醫，不要切開傷口或嘗試用嘴巴吸出毒液，並應牢記遭蛇吻後「五要五不」，五要：要視為毒蛇咬傷處理、要記毒蛇外觀特徵、要脫飾品，避免肢體腫脹、要包紮傷口上緣，減緩毒液擴散、要保持冷靜並儘速就醫；五不：不割開傷口，避免感染、不用嘴吸出毒液，避免感染、不冰敷，避免組織壞死、不飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用、不延誤就醫，耽誤治療時機。