交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處近年發展數位創新觀光服務，使用4K觀光即時影像、VR實境體驗、PWA行動旅服等技術，讓旅客能線上感受東海岸及綠島風光，也能將各種旅遊資訊一手掌握，在後疫情時代迎接國際旅客的重要時刻，開啟新的旅遊服務模式。

東管處發展數位創新觀光服務，主要亮點包括「天堂島嶼－Gigapixels綠島旅遊互動實境體驗」、「都歷遊客中心－觀光數位孿生Digital Twin互動導覽」、「4K觀光即時影像」、「東海岸PWA行動旅服」，滿足國內外旅客在旅行前中後的各項需求。

720VR虛擬實境體驗在現今觀光行銷推廣逐漸成為趨勢，東管處也運用此技術，提供遊客如親臨實境般的感受。透過全景空拍、Gigapixels互動虛擬實境方式，以解析度高達3.2億畫素（較傳統平台提升5倍）畫面，將綠島8大遊客必訪景點，結合自然景致、日出星空、潛水遊憩、自然探索等主題，呈現於觀眾面前。

民眾可身歷其境般站在牛頭山大草原上迎接璀璨日出、深潛入柴口海底世界與海龜同遊、漫步大白鯊潔淨沙灘享受南島的悠閒與浪漫，體驗綠島天堂島嶼的純淨與自然。

在東海岸大地藝術節最重要的場域－都歷遊客中心，東管處運用數位孿生互動虛擬實境技術，透過720全景掃描及光達技術，訪客在億萬解析度的互動虛擬實境中，除可多角度瀏覽整個遊客中心，並可自由無死角地暢遊場館內各區不同主題的藝術展覽。

東管處目前於東海岸沿線重要景區包括綠島，共設立10支4K高畫質觀光即時影像，24小時直播東海岸真實景致。自上線以來，總觀看次數突破1100萬人次，觀看時間突破80萬小時，其中境外瀏覽比例高達22％，包括日本、南韓、美國、俄羅斯等客群。

最新架設的即時影像鏡頭位於綠島的帆船鼻，透過鏡頭可欣賞到碧綠的大草坪映襯著蔚藍的海水，白色海浪拍打著黑色群礁海岸，也可看到遊客們浸泡在朝日溫泉的海水中，迎接清晨的第一道曙光。

東管處表示，即時影像方便遊客出遊前掌握景點現況，預先了解景點的天候、人潮、海象、日景等，做好出遊的準備。回程後亦可藉由即時影像，回憶或截圖東海岸之美，醞釀下次再訪的動機。

東管處建置的「東海岸PWA行動旅服」，以遊客需求為出發，提供行動適地服務，依據天時（時間、天氣、狀態）、地利（定位、區域）、人合（個人偏好、分眾需求），建置中英日3種語系，給予國內外旅客更精準、更個人化的旅遊指引。

遊客到訪花東，可快速獲得周邊食、宿、遊、購、行資訊，以及主題旅遊指引、熱門行程推薦等內容。旅途中所需的即時天氣、航班、災害預警、超商、加油站、公車、廁所，以及Google Place客觀評價等資訊，全都能藉由東海岸PWA行動旅服一手掌握。