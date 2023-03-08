3月即將進入中旬，《科技紫微網》運勢專欄指出，處女座、天蠍座、摩羯座愛情運勢逐漸好轉，其中處女座桃花雖旺，但也易發生波折，最好月底再確認關係；天蠍座人際關係佳，下半月將會有不錯的桃花機緣；摩羯座若有心儀對象可積極進攻，會有突破性發展。

▍處女座

處女座在3月感情運勢有明顯的動盪，桃花雖旺，但也易發生波折。月初單身者會有一次很棒的約會經驗，或展開一段天雷勾動地火的感情關係，有機會在相親或聚會場合與某人產生情愫，另外職場也會是桃花綻放的場所。

不過桃花是好是壞，在月中後才會看到端倪，如不想收拾爛攤子，就要在上半月把握好進度和節奏，不可太過衝動，等到月末穩定下來後再確定關係也不遲。

▍天蠍座

天蠍座3月上半個月桃花不明顯，但人際關係不錯，有機會與身邊相識的朋友擦出愛情火花，對他們來說，從朋友昇華成戀人的可能性極大，可多參加團體活動，會有好的對象出現。在下半月將會有不錯的桃花機緣，一見鍾情的戲碼可能會發生，如在捷運或商場等公共場所遇到了一眼心動的異性，不妨鼓起勇氣上前詢問聯繫方式，或許就是愛情的開端。

▍摩羯座

受木星的正面影響，摩羯座在3月魅力大爆發，只要多與異性接觸，就會發現自己很受歡迎，如有心儀對象，宜趁熱打鐵、積極進攻，會有突破性進展。本月桃花多來自社交網路，隨手發一張照片，可能就帶來不少人氣，甚至能在社群裡結識聊得來的異性，但如想找到好對象，得擦亮雙眼、多多篩選。