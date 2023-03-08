國民黨立委吳怡玎（右起）、謝衣鳳、曾銘宗、費鴻泰8日舉行「撥補200億＋部分負擔56億，衛福部健保黑洞不治本」記者會。（姚志平攝）

衛福部健保署即將在4月份調整健保部分負擔，預估將影響117萬人，國民黨立委質疑恐造成就醫貧窮障礙。藍委費鴻泰指出，蔡英文擔任總統之後，健保財務狀況快速惡化，肇因於醫療資源浪費、藥價黑洞、詐領健保費。110年健保費調漲到5.17％，補充保費調高到2.11％，而現在蔡政府不斷用撥補方式減緩健保財政惡化，但絕對不是解決問題的長遠之計，最終還是不要浪費醫療資源開始著手，防止藥價黑洞。

國民黨團副書記長吳怡玎指出，馬英九政府時期的健保財務，從陳水扁政府接手後，逐步轉虧為盈；但到了105年底之後交到蔡英文政府手裡，健保財務又出現赤字。在調漲健保、補充保費之後，去年蔡政府公布健保財政狀況依舊出現紅字。

國民黨團總召曾銘宗痛斥蔡政府，只要涉及到改革如勞保、健保，以及錯誤的能源政策，統統不作為、不改革，只想推給下一任政府。國民黨團針對健保問題提出兩項意見，一、健保總額每年超過7000億元，其中部分仍有浪費情況，請衛福部進行檢討，把錢用在刀口上，發揮最大財務效益。二、健保收入總額7000億元支出面如何做到最佳配置？請衛福部動態調整，俾利充分發揮照護全民健康權益。

國民黨團書記長謝衣鳯表示，調整部分負擔後，就醫並沒有因此而減少。其次，如果調整部分負擔只考慮抑制醫療浪費的效果，會造成抑制小病就醫，反而導致延誤就醫，使總體醫療支出增加。「衛福部長和健保署長，調漲部分負擔之後，若造成健保整體醫療支出增加，要不要下台負責？」

謝衣鳯指出，4月份健保署調漲部分負擔，在急診部分將影響117萬人，預估調漲後可多收1.2億元；在門診藥費部分將影響1285萬人，預估可多收54.8億元。謝衣鳯質疑，蔡政府一手跟立法院要200億元補健保黑洞，一手又跟老百姓拿56億元，實質上增加就醫貧窮障礙。

謝衣鳯表示，在醫療資源相對不足的中南部地區，民眾就醫還需支出交通成本，健保署提高部分負擔後，不單單只有就醫障礙，還有交通障礙，衛福部有真的為人民著想嗎？