佳世達舉行線上法說會，說明去年營運結果與未來展望。佳世達去年合併營收2,398億元創歷史新高，歸屬於母公司淨利82.5億元及每股稅後純益(EPS)創十年次高，連續兩年EPS突破4元、ROE達16%以上。而去年業界普遍的庫存問題已持續改善並可望在上半年趨於健康，2022年底存貨439億元，季減95億元、年減63億元，存貨金額和周轉天數連續三季下降。

陳其宏表示，佳世達2022年合併營收已較2013年的規模翻倍，其中轉型布局的新事業營收在去年突破千億元大關，第四季更已達到2022高附加價值事業營收過半的目標。佳世達將持續發揮大艦隊資源平台角色，「先長胖、再養壯」，帶領轉型的新事業發揮綜效、提升獲利。

佳世達總經理黃漢州表示，目前新事業均已達一定規模，網通和智能方案分別突破300億元，醫療和資訊高附加價值事業也各自超過200億元，接下來將以「擴大價值」、「提升效率」雙頭並進，致力提升整體獲利。

擴大價值方面，佳世達將擴大高利產品，致力毛利率超過20%的產品與服務，部署具市場潛力且佳世達具競爭優勢的新事業，並透過強化策略投資加速進行，例如近期宣布提高明基醫院持股，將可強化醫療艦隊大平台，其營運健康並持續成長的動能，也同時回饋母公司獲利。

提升效率方面，則將延續去年精實聚焦、組織優化的作法，來提升整體的事業綜效，例如近期拍檔科技將旗下提供軟硬金服整合的益欣、麻吉、美麗科技整合為一，可服務大型連鎖客戶更優質的東南亞跨國落地服務；而因應客戶需求，加速大陸+1的供應鏈布局，提高應變地緣政治風險的供貨韌性。

展望第一季，市場供需可望在上半年逐漸恢復平衡，佳世達高附加價值事業包括醫療、網通、智能方案等均維持成長力道，資訊事業則致力調整體質、優化新產品新客戶、布局中長期的成長動能。