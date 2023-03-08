韓國國家情報院周二向韓國會議員匯報，指稱北韓可能在3月或4月舉行大規模軍事演習，包括測試新型固體洲際彈道飛彈（ICBM）。另外，該情報還提到，北韓領導人金正恩的第1個孩子是兒子，第3名孩子則不知性別。

據朝鮮日報報導，韓國在野共同民主黨議員透露，情報院認為北韓有機會於4月發射偵察衞星，鑑於北韓金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正近日的警告，以及北韓的技術要求，不能排除平壤會以正常軌道測試洲際飛彈的可能性。

另外，情報院消息還指稱，金正恩的第一個孩子應該是兒子，但從來不曾曝光，未能確定他有生理或精神問題的流言。最近頻亮相的金朱愛，是金正恩第2個孩子；他應有第3個孩子，但性別不確定。

該消息指出，金朱愛在平壤受教育，從來沒有上過正規學校，似乎喜歡騎馬、游泳和滑雪，金正恩特別滿意金主愛的騎馬能力。外界認為金正恩可能想栽培金主愛成為接班人，但韓國情報院則指出，金正恩目前還健康，沒必要提早培養接班人，也沒有接班的方針和宣傳，帶金主愛亮相可能只是想證明金家第4代執政的正統性。