三重區疏洪五路二段與15號越堤道口今（8）上午11時許發生一名50歲機車男騎士，遭後方一輛賓士車違規超車逆向行駛撞上，身體直接噴飛到空中，墜地後又遭賓士輾過，救護人員到場時，男騎士已無生命跡象，送醫後下午1時宣告死亡；轎車駕駛為26歲男子，酒測值0.50mg/L，現場照片曝光，只見機車外殼幾乎已噴飛，剩下車體零件，而轎車則衝撞電線桿，車頭同樣毀掉，地面全是散落零件。
★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！
三重區疏洪五路二段與15號越堤道口今（8）上午11時許發生一名50歲機車男騎士，遭後方一輛賓士車違規超車逆向行駛撞上，身體直接噴飛到空中，墜地後又遭賓士輾過，救護人員到場時，男騎士已無生命跡象，送醫後下午1時宣告死亡；轎車駕駛為26歲男子，酒測值0.50mg/L，現場照片曝光，只見機車外殼幾乎已噴飛，剩下車體零件，而轎車則衝撞電線桿，車頭同樣毀掉，地面全是散落零件。
★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。