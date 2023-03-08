三重區疏洪五路二段與15號越堤道口今（8）上午11時許發生一名50歲機車男騎士，遭對向為了超車而違規逆向行駛的轎車撞上無生命跡象。（翻攝照片）

三重區疏洪五路二段與15號越堤道口今（8）上午11時許發生一名50歲機車男騎士，遭對向為了超車而違規逆向行駛的轎車撞上無生命跡象。（翻攝畫面）

三重區疏洪五路二段與15號越堤道口今（8）上午11時許發生一名50歲機車男騎士，遭後方一輛賓士車違規超車逆向行駛撞上，身體直接噴飛到空中，墜地後又遭賓士輾過，救護人員到場時，男騎士已無生命跡象，送醫後下午1時宣告死亡；轎車駕駛為26歲男子，酒測值0.50mg/L，現場照片曝光，只見機車外殼幾乎已噴飛，剩下車體零件，而轎車則衝撞電線桿，車頭同樣毀掉，地面全是散落零件。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！